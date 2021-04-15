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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 171873 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 174734 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 258117 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 300215 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 155126 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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Пожар в больнице на Прикарпатье потушили

Пожар в больнице на Прикарпатье потушили

Киев  •  УНН

 • 18268 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Пожар, который произошел на кровле двухэтажного здания Долинской центральной районной больницы, ликвидировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"В 9:49 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

Что было ранее

В Ивано-Франковской области произошел пожар в здании инфекционного отделения Долинской центральной районной больницы. Сообщение о пожаре Долинской ЦРБ в городе Долина на улице Оксаны Грицей пожарные получили 15 апреля в 7:39.

Из помещения эвакуировали 37 человек, в том числе 4 неходячих пациентов. Для электроснабжения реанимационного отделения подключили генератор.

Добавим

Правопреемницей Долинской ЦРБ значится Долинская многопрофильная больница, которая определена как больница для госпитализации пациентов с COVID-19.

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