Пожар в больнице на Прикарпатье потушили
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Пожар, который произошел на кровле двухэтажного здания Долинской центральной районной больницы, ликвидировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В 9:49 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.
Что было ранее
В Ивано-Франковской области произошел пожар в здании инфекционного отделения Долинской центральной районной больницы. Сообщение о пожаре Долинской ЦРБ в городе Долина на улице Оксаны Грицей пожарные получили 15 апреля в 7:39.
Из помещения эвакуировали 37 человек, в том числе 4 неходячих пациентов. Для электроснабжения реанимационного отделения подключили генератор.
Добавим
Правопреемницей Долинской ЦРБ значится Долинская многопрофильная больница, которая определена как больница для госпитализации пациентов с COVID-19.