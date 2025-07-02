Пожежу у аеропорту Гітроу спричинили збої в електромережі
Київ • УНН
Пожежа в аеропорту Гітроу та хаос для 270 000 пасажирів були спричинені несправністю не обслуговуваної підстанції.
Закриття аеропорту Гітроу, найбільшого міжнародного аеропорту Великої Британії, спричинило хаос для 270 тис. пасажирів. Причиною пожежі був "катастрофічний виход з ладу" однієї з підстанцій.
Передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
З'ясовано "корінь" проблеми, яка призвела до масштабної пожежі та надзвичайно руйнівного закриття аеропорту Гітроу у Великій Британії в березні 2025 року.
Як вказується, пожежа була спричинена відмовою компонента електричної підстанції, яка не обслуговувалася належним чином.
У звіті Національного оператора енергетичної системи (NESO) йдеться, що заходи які б відповідали серйозності проблеми, "не були вжиті" вчасно, натомість було прийнято рішення відкласти базове технічне обслуговування.
Таким чином, проблема залишилася невирішеною
Довідково
У березні було скасовано близько 1 300 рейсів і порушено понад 270 000 пасажирських авіаперевезень.
Десятки мільйонів фунтів стерлінгів було втрачено, тисячі пасажирів опинилися в скрутному становищі.
Понад 71 000 побутових і комерційних споживачів залишилися без електроенергії в результаті пожежі та пов'язаного з нею відключення електроенергії,.
Нагадаємо
Лондонський аеропорт Гітроу повністю припинив роботу через масштабне відключення електроенергії. Про інцидент було повідомлено 21 березня 2025 року. Зазначалося про пожежу на сусідній електропідстанції.
Аеропорт Гітроу відновив роботу після масштабного збою через пожежу22.03.25, 10:55 • 44091 перегляд