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Пожар в аэропорту Хитроу вызвали сбои в электросети

Киев • УНН

 • 369 просмотра

Пожар в аэропорту Хитроу и хаос для 270 000 пассажиров были вызваны неисправностью необслуживаемой подстанции.

Пожар в аэропорту Хитроу вызвали сбои в электросети

Закрытие аэропорта Хитроу, крупнейшего международного аэропорта Великобритании, вызвало хаос для 270 тыс. пассажиров. Причиной пожара был «катастрофический выход из строя» одной из подстанций.

Передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Выявлен «корень» проблемы, которая привела к масштабному пожару и чрезвычайно разрушительному закрытию аэропорта Хитроу в Великобритании в марте 2025 года.

Как указывается, пожар был вызван отказом компонента электрической подстанции, которая не обслуживалась должным образом.

В отчете Национального оператора энергетической системы (NESO) говорится, что меры, которые соответствовали бы серьезности проблемы, «не были приняты» вовремя, вместо этого было принято решение отложить базовое техническое обслуживание.

Таким образом, проблема осталась нерешенной

– добавляется в отчете.

Справочно

В марте было отменено около 1 300 рейсов и нарушено более 270 000 пассажирских авиаперевозок.

Десятки миллионов фунтов стерлингов были потеряны, тысячи пассажиров оказались в затруднительном положении.

Более 71 000 бытовых и коммерческих потребителей остались без электроэнергии в результате пожара и связанного с ним отключения электроэнергии.

Напомним

Лондонский аэропорт Хитроу полностью прекратил работу из-за масштабного отключения электроэнергии. Об инциденте было сообщено 21 марта 2025 года. Отмечалось о пожаре на соседней электроподстанции.

Аэропорт Хитроу возобновил работу после масштабного сбоя из-за пожара22.03.25, 10:55 • 44091 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираТехнологии
Аэропорт Хитроу
Великобритания
Лондон
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