Пожежу на сміттєзвалищі неподалік від Києва загасили на четвертий день
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Пожежу на сміттєзвалищі поблизу села Трипілля, що за близько 50 км від Києва, загасили на четвертий день після її виявлення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Київській області.
"12 вересня пожежу локалізовано о 12:40 та повністю ліквідовано о 13:05", - вказали у ДСНС.
На пожежі працювало 18 вогнеборців та 3 одиниці техніки. Додатково до ліквідації пожежі було залучено техніку для підвозу води.
Додамо, пожежа на площі близько 1 га на території стихійного несанкціонованого сміттєзвалища виникла поблизу села Трипілля Обухівського району 9 вересня о 9:30.