Пожар на свалке недалеко от Киева потушили на четвертый день
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Пожар на свалке возле села Триполье, что в около 50 км от Киева, потушили на четвертый день после его обнаружения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Киевской области.
"12 сентября пожар локализован в 12:40 и полностью ликвидирован в 13:05", - указали в ГСЧС.
На пожаре работало 18 пожарных и 3 единицы техники. Дополнительно к ликвидации пожара было привлечено технику для подвоза воды.
Добавим, пожар на площади около 1 га на территории стихийной несанкционированной свалки возник вблизи села Триполье Обуховского района 9 сентября в 9:30.