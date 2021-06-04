Пожежу на нафтопереробному заводі в Тегерані повністю загасили

Цитата

“Завдяки постійним зусиллям екстрених служб на НПЗ, пожежа на заводі повністю погашена”, — сказав Абаді.

CNN пише, що внаслідок пожежі постраждало не менше 11 людей.

Нагадаємо

Масштабна пожежа на Тегеранському нафтопереробному заводі почалась в середу ввечері. На місце події були відправлені пожежні команди. Раніше повідомлялось, що пожежа торкнулась тільки одного резервуару місткістю 20 тис. барелів.

Тегеранський нафтопереробний завод є одним з найбільших НПЗ країни, забезпечуючи близько 15% нафтопереробних потужностей Ірану. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, газойль, мазут та інші нафтопродукти. НПЗ розташований в південній частині провінції Тегеран.

Іранські чиновники відкинули припущення, що це був акт саботажу. Глава провінційного управління кризового управління Тегерана Мансур Дараджаті заявив, що “витік в трубопроводі скрапленого газу на об’єкті спричинив пожежу”.