Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране полностью потушили
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Пожар на тегеранском нефтеперерабатывающем заводе полностью потушен. Об этом заявил в четверг заместитель министра нефти Ирана Алиреза Садег Абаде, пишет УНН, опираясь на информацию департамента пожаротушения Тегерана и CNN.
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“Благодаря постоянным усилиям экстренных служб на НПЗ, пожар на заводе полностью погашен”, — сказал Абаде.
CNN пишет, что в результате пожара пострадало не менее 11 человек.
Напомним
Крупный пожар на Тегеранском нефтеперерабатывающем заводе начался в среду вечером. На место происшествия были отправлены пожарные команды. Ранее сообщалось, что пожар затронул только один резервуар вместимостью 20 тыс. баррелей.
Тегеранский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших НПЗ страны, обеспечивая около 15% нефтеперерабатывающих мощностей Ирана. Завод производит бензин, дизельное топливо, газойль, мазут и другие нефтепродукты. НПЗ расположен в южной части провинции Тегеран.
Иранские чиновники отвергли предположение, что это был акт саботажа. Глава провинциального управления кризисного управления Тегерана Мансур Дараджати заявил, что “утечка в трубопроводе сжиженного газа на объекте вызвал пожар”.