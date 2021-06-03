Масштабна пожежа сталася на нафтопереробному заводі в Тегерані

Що відомо

За даними пожежників, вона сталася 2 червня внаслідок загоряння аварійної газової труби, повідомляє агентство Fars. Влада столиці закликали населення Тегерана покинути прилеглі райони.

Представник заводу Шакер Хафайі повідомив, що пожежа торкнулась лише одного резервуару. "Я спростовую інформацію, що вогонь перекинувся на інші 18 резервуарів НПЗ", - цитує його агентство SANA.

За словами представника підприємства, "інцидент стався через витік на одному з резервуарів НПЗ місткістю 20 тис. барелів". "На щастя, пожежа не перекинувся ні на один з інших резервуарів і інші частини заводу", - додав він.

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Крім того, Хафайі категорично відкинув саботаж як можливу причину пожежі. "Версія саботажу виключена. Пожежа сталася з технічних причин", - сказав він.

Деталі

Пожежу планується повністю загасити протягом 12 годин. "У нас немає іншого вибору, крім як дочекатися повного вигоряння горючого матеріалу в резервуарі", - заявив виконавчий директор НПЗ Хамід Арманфар, чиї слова цитує SANA. Він додав, що "зараз докладаються зусилля для відновлення виробництва на НПЗ".

Прокурор розташованого в провінції Тегеран міста Рей Галямреза Нофорсаті заявив, що судова влада займається інцидентом. "Відносно події видані необхідні судові постанови. За підсумками інциденту буде заведено судову справу", - сказав він.

Довідково

Тегеранський нафтопереробний завод є одним з найбільших НПЗ країни, забезпечуючи близько 15% нафтопереробних потужностей Ірану. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, газойль, мазут та інші нафтопродукти. НПЗ розташований в південній частині провінції Тегеран.