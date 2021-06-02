Уряд планує замовити спеціальний літак для гасіння пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Кабінет міністрів України планує замовити спеціальний пожежний літак за ціною не більше 470 млн грн за рахунок позики під державні гарантії. Відповідне рішення підтримали на засіданні Кабміну у вівторок, передає кореспондент УНН.
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Згідно з постановою Кабміну, літак замовлять в рамках програми підвищення ефективності Державної служби з надзвичайних ситуацій. Мова йдеться про літак, який дасть змогу рятувальникам оперативніше та ефективніше гасити пожежі. Зокрема, очікується також збільшення та оновлення парку повітряних суден.
Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, окрім підвищення ефективності реагування на пожежі, уряд також підтримує українського виробника.
“Минулого року Міноборони замовило три літаки у ДП „Антонов“. Вперше за історію незалежності держава закуповує таку кількість літаків вітчизняного виробництва”, — написав прем’єр-міністр у своєму телеграм-каналі
Додамо
Верховна Рада продовжила українським авіакомпаніям перехідний період для використання літаків вітчизняного виробництва.