Уряд планує замовити спеціальний літак для гасіння пожеж

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Згідно з постановою Кабміну, літак замовлять в рамках програми підвищення ефективності Державної служби з надзвичайних ситуацій. Мова йдеться про літак, який дасть змогу рятувальникам оперативніше та ефективніше гасити пожежі. Зокрема, очікується також збільшення та оновлення парку повітряних суден.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, окрім підвищення ефективності реагування на пожежі, уряд також підтримує українського виробника.

“Минулого року Міноборони замовило три літаки у ДП „Антонов“. Вперше за історію незалежності держава закуповує таку кількість літаків вітчизняного виробництва”, — написав прем’єр-міністр у своєму телеграм-каналі

Додамо

Верховна Рада продовжила українським авіакомпаніям перехідний період для використання літаків вітчизняного виробництва.