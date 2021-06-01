Українським авіакомпаніям продовжили перехідний період для використання літаків вітчизняного виробництва

Деталі

Так, документом тимчасово, до 31 грудня 2024 року, продовжується умовне повне звільнення від оподаткування митними платежами та без забезпечення виконання зобов’язань із сплати митних платежів літаки масою порожнього обладнаного апарата понад 10000 кг, але не більше 30000 кг та максимальною пасажиромісткістю від 44 до 110 місць, які ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу.

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Кабінету Міністрів України доручено під час складання проекту Державного бюджету України на 2022 рік передбачити фінансування з державного бюджету Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки в обсягах, необхідних для відновлення повномасштабного серійного виробництва цивільних літаків в Україні, освоєння виробництва вертольотів, створення умов для збереження частки ринку авіаперевезень для вітчизняних виробників.

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський у грудні минулого року запропонував уряду опрацювати питання про створення у 2021 році української авіакомпанії, яка користуватиметься літаками “Антонова”.