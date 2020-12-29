Зеленський пропонує створити українську авіакомпанію з літаками "Антонова" у 2021 році
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запропонував уряду опрацювати питання про створення у 2021 році української авіакомпанії, яка користуватиметься літаками "Антонова". Про це він сказав в рамках піддписання Меморандуму між Міністерством оборони та Державним підприємством "Антонов" про співпрацю щодо будівництва літаків для потреб Збройних сил України, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Глави держави.
"Президент запропонував державним замовникам продовжити роботу щодо нових контрактів на виготовлення Ан-178 уже з наступного року, а уряду – опрацювати питання про створення у 2021 році української авіакомпанії, яка користуватиметься літаками "Антонова", - повідомили в пресслужбі.
Також, за даними ОПУ, Зеленський запропонував розробити Державну науково-технічну програму з розвитку авіапромисловості на 2021-2030 роки та підготувати проведення відповідного засідання Ради національної безпеки і оборони України.
"Давайте зробимо все можливе, щоб авіаційна галузь України здолала всі зони турбулентності й піднялася до нових висот", – сказав Президент.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій раніше цього року повідомив, що на доручення Президента й Прем’єр-міністра та на виконання рішення уряду Міністерство підходить до етапу розробки стратегії авіації, центром якої буде авіабудівництво. Також в планах уряду — створення національного авіаперевізника.
"Модель передбачає, що для регіональних перевезень залучатимуться літаки виробництва "Антонов". І авіакомпанія зможе надавати якісні послуги та водночас бути конкурентною на рівні регіональних та міжнародних пасажирських перевезень, максимально задіюючи потужності нашої авіабудівельної галузі", — сказав Криклій.