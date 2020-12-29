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Зеленский предлагает создать украинскую авиакомпанию с самолетами "Антонова" в 2021 году

Киев • УНН

 • 22091 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами "Антонова". Об этом он сказал в рамках пиддписання Меморандума между Министерством обороны и Государственным предприятием "Антонов" о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Главы государства.

Зеленский предлагает создать украинскую авиакомпанию с самолетами "Антонова" в 2021 году

"Президент предложил государственным заказчикам продолжить работу по новым контрактам на изготовление Ан-178 уже со следующего года, а правительству - проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами"Антонова", - сообщили в пресс-службе.

Также, по данным ОПУ, Зеленский предложил разработать Государственную научно-техническую программу по развитию авиапромышленности на 2021-2030 годы и подготовить проведение соответствующего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Давайте сделаем все возможное, чтобы авиационная отрасль Украины преодолела все зоны турбулентности и поднялась к новым высотам", - сказал Президент.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий ранее в этом году сообщил, что по поручению Президента и Премьер-министра и во исполнение решения правительства Министерство подходит к этапу разработки стратегии авиации, центром которой будет авиастроение. Также в планах правительства - создание национального авиаперевозчика.

"Модель предполагает, что для региональных перевозок будут привлекаться самолеты производства "Антонов". И авиакомпания сможет предоставлять качественные услуги и одновременно быть конкурентной на уровне региональных и международных пассажирских перевозок, максимально задействуя мощности нашей авиастроительной отрасли", - сказал Криклий.

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