Украинским авиакомпаниям продолжили переходный период для использования самолетов отечественного производства

Детали

Так, документом временно, до 31 декабря 2024 года, продолжается условное полное освобождение от обложения таможенными платежами и без обеспечения исполнения обязательств по уплате таможенных платежей самолеты массой пустого снаряженного аппарата более 10000 кг, но не более 30000 кг и максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест, которые ввозятся на таможенную территорию Украины украинскими авиакомпаниями по договорам оперативного лизинга.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Кабинету Министров Украины поручено во время составления проекта Государственного бюджета Украины на 2022 год предусмотреть финансирование из государственного бюджета Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы в объемах, необходимых для восстановления полномасштабного серийного производства гражданских самолетов в Украине, освоение производства вертолетов, создание условий для сохранения доли рынка авиаперевозок для отечественных производителей.

Что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре прошлого года предложил правительству проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами “Антонова”.