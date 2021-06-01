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Украинским авиакомпаниям продолжили переходный период для использования самолетов отечественного производства

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Верховная Рада Украины на заседании во вторник приняла в целом законопроект № 5301 о продлении предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для использования самолетов отечественного производства. Соответствующее решение поддержали 292 нардепа, передает корреспондент УНН.

Украинским авиакомпаниям продолжили переходный период для использования самолетов отечественного производства

Детали

Так, документом временно, до 31 декабря 2024 года, продолжается условное полное освобождение от обложения таможенными платежами и без обеспечения исполнения обязательств по уплате таможенных платежей самолеты массой пустого снаряженного аппарата более 10000 кг, но не более 30000 кг и максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест, которые ввозятся на таможенную территорию Украины украинскими авиакомпаниями по договорам оперативного лизинга.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Кабинету Министров Украины поручено во время составления проекта Государственного бюджета Украины на 2022 год предусмотреть финансирование из государственного бюджета Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы в объемах, необходимых для восстановления полномасштабного серийного производства гражданских самолетов в Украине, освоение производства вертолетов, создание условий для сохранения доли рынка авиаперевозок для отечественных производителей.

Что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре прошлого года предложил правительству проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами “Антонова”.

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