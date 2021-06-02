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Правительство планирует заказать специальный самолет для тушения пожаров

Киев • УНН

 • 14209 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Кабинет министров Украины планирует заказать специальный пожарный самолет по цене не более 470 млн грн за счет займа под государственные гарантии. Соответствующее решение поддержали на заседании Кабмина во вторник, передает корреспондент УНН.

Правительство планирует заказать специальный самолет для тушения пожаров

Детали

Согласно постановлению Кабмина, самолет закажут в рамках программы повышения эффективности Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Речь идет о самолете, который позволит спасателям оперативно и эффективно тушить пожары. В частности, ожидается также увеличение и обновление парка воздушных судов.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, кроме повышения эффективности реагирования на пожары, правительство также поддерживает украинского производителя.

“В прошлом году Минобороны заказало три самолета у ГП „Антонов“. Впервые за историю независимости государство закупает такое количество самолетов отечественного производства”, — написал премьер-министр в своем телеграмм-канале

Добавим

Верховная Рада продолжила украинским авиакомпаниям переходный период для использования самолетов отечественного производства.

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