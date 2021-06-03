Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Крупный пожар был зафиксирован в районе Тегерана, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Об этом со ссылкой на пожарных сообщает в среду телерадиокорпорация IRIB, передает УНН.
Что известно
По данным пожарных, он произошла 2 июня в результате возгорания аварийной газовой трубы, сообщает агентство Fars. Власти столицы призвали население Тегерана покинуть прилегающие районы.
Представитель завода Шакер Хафайи сообщил, что пожар затронул только один резервуар. “Я опровергаю информацию, что огонь перекинулся на другие 18 резервуаров НПЗ”, — цитирует его агентство SANA.
По словам представителя предприятия, “инцидент произошел из-за утечки на одном из резервуаров НПЗ вместимостью 20 тыс. баррелей”. “К счастью, пожар не перекинулся ни на один из других резервуаров и другие части завода”, — добавил он.
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Кроме того, Хафайи категорически отверг саботаж как возможную причину пожара. “Версия саботажа исключена. Пожар произошел по техническим причинам”, — сказал он.
Детали
Пожар планируется полностью погасить в течение 12 часов. “У нас нет другого выбора, кроме как дождаться полного выгорания горючего материала в резервуаре”, — заявил исполнительный директор НПЗ Хамид Арманфар, чьи слова цитирует SANA. Он добавил, что “сейчас предпринимаются усилия для возобновления производства на НПЗ”.
Прокурор расположенного в провинции Тегеран города Рэй Галямреза Нофорсати заявил, что судебная власть занимается инцидентом. “В отношении события выданы необходимые судебные постановления. По итогам инцидента будет принято судебное дело”, — сказал он.
Справка
Тегеранский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших НПЗ страны, обеспечивая около 15% нефтеперерабатывающих мощностей Ирана. Завод производит бензин, дизельное топливо, газойль, мазут и другие нефтепродукты. НПЗ расположен в южной части провинции Тегеран.