Пожежі на Луганщині: вогонь підійшов до Трьохізбенки, готуються списки на евакуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Луганській області продовжують вирувати пожежі. Вогонь від Лопаскиного підійшов до Трьохізбенки. Як повідомило УНН джерело, наразі у Трьохізбенці готують списки на евакуацію та сповіщають людей.
За інформацією джерела, наразі до Трьохізбенки підтягнули пожежні авто.
“Вогонь ішов від Лопаскиного. Було чути вибухи снарядів, але без жертв”, — повідомив співрозмовник.
За словами джерела, полум’я сподіваються не допустити до населеного пункту, але, про всяк випадок, формують списки на евакуацію та сповіщають населення.
“Усе ускладнюється сильним вітром”, — пояснює співрозмовник.
Також за його словами, є інформація, що полум’я також перекинулось і на окуповану територію.
За останньою інформацією, полум'я далі траншей в Трьохізбенку не пішов, але тліє.
Співрозмовник додав, що наразі рятувальники розосередилися по населеному пункту і готові до гасіння пожежі.
Раніше у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що на території Луганської області сталося 9 пожеж, розповсюдження наймасштабнішої розпочалося із території Російської Федерації.
Додамо, що за фактом пожеж на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганщини розпочато провадження.