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Пожежі на Луганщині: вогонь підійшов до Трьохізбенки, готуються списки на евакуацію

Київ • УНН

 • 23879 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Луганській області продовжують вирувати пожежі. Вогонь від Лопаскиного підійшов до Трьохізбенки. Як повідомило УНН джерело, наразі у Трьохізбенці готують списки на евакуацію та сповіщають людей.

Пожежі на Луганщині: вогонь підійшов до Трьохізбенки, готуються списки на евакуацію

За інформацією джерела, наразі до Трьохізбенки підтягнули пожежні авто.

“Вогонь ішов від Лопаскиного. Було чути вибухи снарядів, але без жертв”, — повідомив співрозмовник.

За словами джерела, полум’я сподіваються не допустити до населеного пункту, але, про всяк випадок, формують списки на евакуацію та сповіщають населення.

“Усе ускладнюється сильним вітром”, — пояснює співрозмовник.

Також за його словами, є інформація, що полум’я також перекинулось і на окуповану територію.

За останньою інформацією, полум'я далі траншей в Трьохізбенку не пішов, але тліє.

Співрозмовник додав, що наразі рятувальники розосередилися по населеному пункту і готові до гасіння пожежі.

Раніше у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що на території Луганської області сталося 9 пожеж, розповсюдження наймасштабнішої розпочалося із території Російської Федерації.

Додамо, що за фактом пожеж на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганщини розпочато провадження.

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