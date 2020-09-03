Пожары в Луганской области: огонь подошел к Трехизбенке, готовятся списки на эвакуацию
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Луганской области продолжают бушевать пожары. Огонь от Лопаскино подошел к Трехизбенке. Как сообщил УНН источник, сейчас в Трехизбенке готовят списки на эвакуацию и оповещают людей.
По информации источника, сейчас к Трехизбенке подтянули пожарные авто.
"Огонь шел от Лопаскино. Были слышны взрывы снарядов, но без жертв", - сообщил собеседник.
По словам источника, пламя надеются не допустить к населенному пункту, но, на всякий случай, формируют списки на эвакуацию и оповещают население.
"Все осложняется сильным ветром", - объясняет собеседник.
Также по его словам, есть информация, что пламя также перекинулось и на оккупированную территорию.
По последней информации, пламя дальше траншей в Трехизбенке не пошло, но тлеет.
Собеседник добавил, что сейчас спасатели рассредоточились по населенному пункту и готовы к тушению пожара.
Ранее в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что на территории Луганской области произошло 9 пожаров, распространения самого масштабного началось с территории Российской Федерации.
Добавим, что по факту пожаров на территории Новоайдарского и Станично-Луганского районов Луганской области начато производство.