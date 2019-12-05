Пожежа в одеському коледжі: встановлено місцезнаходження зниклої жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Встановлено місцезнаходження жінки, яка вважалася зниклою після пожежі в одеському коледжі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
“Встановлено місце знаходження жінки, 1981 року народження, зв’язок з якою був втрачений та вона вважалася зниклою. З нею все гаразд”, — йдеться в повідомленні.
Також, всього зафіксовано 31-го постраждалого внаслідок пожежі.
"Після отримання медичної допомоги семеро людей вже залишили медичні заклади", — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Одесі на місці пожежі правоохоронці знайшли під уламками конструкцій будівлі тіло дорослої жінки без ознак життя.
Як повідомлялося, роботи з розбирання конструкцій і пошуку людей в одеському коледжі, де сталась смертельна пожежа, триватимуть й вночі.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження.