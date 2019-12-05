Пожар в одесском колледже: установлено местонахождение пропавшей женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Установлено местонахождение женщины, которая считалась пропавшей после пожара в одесском колледже. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
"Установлено место нахождения женщины, 1981 года рождения, связь с которой была потеряна и она считалась пропавшей. С ней все в порядке", - говорится в сообщении.
Также, всего зафиксировано 31-го пострадавшего в результате пожара.
"После получения медицинской помощи семь человек уже покинули медицинские учреждения", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Одессе на месте пожара правоохранители нашли под обломками конструкций здания тело взрослой женщины без признаков жизни.
Как сообщалось, работы по разборке конструкций и поиску людей в одесском институте, где произошел смертельный пожар, будут продолжаться и ночью.
В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство.