Пожежа в Німеччині: стало відомо, хто підпалив гуртожиток з українцями

Деталі



Через чотири тижні після інциденту поліція затримала пожежника, який навмисно підпалив будівлю. Йому видали ордер на арешт, втім підозрюваний свою провину не визнає.

За даними слідства, 32-річний підозрюваний також причетний до низки інших пожеж у цьому районі. Проте, як виявилося, чоловік допомагав своїм колегам в гасінні пожежі.

Правоохоронці остаточно заявили, що злочин не мав політичного підґрунтя.

Доповнення

20 жовтня вночі у німецькому муніципалітеті Грос-Штремкендорф згорів гуртожиток для українських біженців. За попередніми даними поліції, пожежа сталася через підпал.