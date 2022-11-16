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Пожежа в Німеччині: стало відомо, хто підпалив гуртожиток з українцями

Пожежа в Німеччині: стало відомо, хто підпалив гуртожиток з українцями

Київ • УНН

 • 2834552 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Німеччині правоохоронні органи затримали пожежника за підозрою у підпалі гуртожитку у муніципалітеті Грос-Штремкендорф поблизу міста Вісмар, в якому проживали українські біженці. Про це повідомляє УНН з посиланням на німецьке видання Welt.

Деталі

Через чотири тижні після інциденту поліція затримала пожежника, який навмисно підпалив будівлю. Йому видали ордер на арешт, втім підозрюваний свою провину не визнає.

За даними слідства, 32-річний підозрюваний також причетний до низки інших пожеж у цьому районі. Проте, як виявилося, чоловік допомагав своїм колегам в гасінні пожежі. 

Правоохоронці остаточно заявили, що злочин не мав політичного підґрунтя.

Доповнення

20 жовтня вночі у німецькому муніципалітеті Грос-Штремкендорф згорів гуртожиток для українських біженців. За попередніми даними поліції, пожежа сталася через підпал.

Українські Національні Новини

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