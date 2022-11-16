Пожар в Германии: стало известно, кто поджег общежитие с украинцами
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Германии правоохранительные органы задержали пожарного по подозрению в поджоге общежития в муниципалитете Гросс-Штремкендорф возле города Висмар, в котором проживали украинские беженцы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на немецкое издание Welt.
Детали
Через четыре недели после инцидента полиция задержала пожарного, который намеренно поджег здание. Ему выдали ордер на арест, впрочем, подозреваемый свою вину не признает.
По данным следствия, 32-летний подозреваемый также причастен к ряду других пожаров в этом районе. Однако, как оказалось, мужчина помогал своим коллегам в тушении пожара.
Правоохранители окончательно заявили, что преступление не имело политической подоплеки.
Дополнение
20 октября ночью в немецком муниципалитете Грос-Штремкендорф сгорело общежитие для украинских беженцев. По предварительным данным полиции, пожар произошел из-за поджога.