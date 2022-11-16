Пожар в Германии: стало известно, кто поджег общежитие с украинцами

Детали



Через четыре недели после инцидента полиция задержала пожарного, который намеренно поджег здание. Ему выдали ордер на арест, впрочем, подозреваемый свою вину не признает.

По данным следствия, 32-летний подозреваемый также причастен к ряду других пожаров в этом районе. Однако, как оказалось, мужчина помогал своим коллегам в тушении пожара.

Правоохранители окончательно заявили, что преступление не имело политической подоплеки.

Дополнение

20 октября ночью в немецком муниципалитете Грос-Штремкендорф сгорело общежитие для украинских беженцев. По предварительным данным полиции, пожар произошел из-за поджога.