Пожежа в літаку в іранському аеропорту ліквідована
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Рятувальники успішно евакуювали всіх 100 пасажирів у літаку, що загорівся у вівторок в тегеранському аеропорту Мехрабад, а також загасили вогонь. Про це повідомило китайське агентство Xinhuanet, передає УНН.
За даними видання, загорівся один з двигунів транспортного засобу. Раніше агентство Fars в Twitter поінформувало, що половина пасажирів евакуйовано.
Xinhuanet підтверджує раніше публікувалася інформацію Fars про те, що в результаті інциденту потерпілих немає. Про причини події інформації не наводиться.
Як повідомляв УНН, у вівторок ввечері, у Тегерані, столиці Ірану, в аеропорту Мехрабад загорівся літак з пасажирами на борту.
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Як повідомляв УНН, літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився в Ефіопії 10 березня, у результаті цього загинули 157 осіб. Катастрофа літака аналогічної моделі сталася 29 жовтня 2018-го в Індонезії, тоді загинули 189 осіб. Після катастрофи в Ефіопії багато країн світу, включаючи США, країни ЄС і Україну, з міркувань безпеки призупинили експлуатацію Boeing 737 MAX. Компанія Boeing висловила впевненість у безпеці літаків цієї серії, однак заявила, що розуміє рішення регуляторів призупинити польоти.