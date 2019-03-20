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MIM-104 Patriot

Пожежа в літаку в іранському аеропорту ліквідована

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Рятувальники успішно евакуювали всіх 100 пасажирів у літаку, що загорівся у вівторок в тегеранському аеропорту Мехрабад, а також загасили вогонь. Про це повідомило китайське агентство Xinhuanet, передає УНН.

Пожежа в літаку в іранському аеропорту ліквідована

За даними видання, загорівся один з двигунів транспортного засобу. Раніше агентство Fars в Twitter поінформувало, що половина пасажирів евакуйовано.

Xinhuanet підтверджує раніше публікувалася інформацію Fars про те, що в результаті інциденту потерпілих немає. Про причини події інформації не наводиться.

Як повідомляв УНН, у вівторок ввечері, у Тегерані, столиці Ірану, в аеропорту Мехрабад загорівся літак з пасажирами на борту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Швеції у пасажирського літака під час польоту зламався двигун

Як повідомляв УНН, літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився в Ефіопії 10 березня, у результаті цього загинули 157 осіб. Катастрофа літака аналогічної моделі сталася 29 жовтня 2018-го в Індонезії, тоді загинули 189 осіб. Після катастрофи в Ефіопії багато країн світу, включаючи США, країни ЄС і Україну, з міркувань безпеки призупинили експлуатацію Boeing 737 MAX. Компанія Boeing висловила впевненість у безпеці літаків цієї серії, однак заявила, що розуміє рішення регуляторів призупинити польоти.

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