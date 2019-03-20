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Пожар в самолете в иранском аэропорту ликвидирован

Киев • УНН

 • 9690 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Спасатели успешно эвакуировали всех 100 пассажиров в самолете, который загорелся во вторник в тегеранском аэропорту Мехрабад, а также потушили огонь. Об этом сообщило китайское агентство Xinhuanet, передает УНН.

Пожар в самолете в иранском аэропорту ликвидирован

По данным издания, загорелся один из двигателей транспортного средства. Ранее агентство Fars в Twitter проинформировал, что половина пассажиров эвакуированы.

Xinhuanet подтверждает ранее публиковалась информацию Fars о том, что в результате инцидента пострадавших нет. О причинах происшествия информации не приводится.

Как сообщал УНН, во вторник вечером, в Тегеране, столице Ирана, в аэропорту Мехрабад загорелся самолет с пассажирами на борту.

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Как сообщал УНН, самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, в результате этого погибли 157 человек. Катастрофа самолета аналогичной модели произошла 29 октября 2018-го в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая США, страны ЕС и Украина, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX. Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.

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