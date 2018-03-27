Пожежа в Кемерово: слідство назвало основні версії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Замикання електрики і "застосування відкритого вогню" - основні версії причин пожежі в кемеровському ТЦ "Зимова вишня". Про це повідомив голова СК РФ Олександр Бастрикін на нараді у Володимира Путіна, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Ми зараз призначили експертизу. Разом радимося. Там є дві версії: або це самозаймання в результаті поганої електрики, яку замкнуло, або версія, в яку ми менше віримо, - застосування відкритого вогню", - зазначив він.
Слідство призначило електротехнічну, будівельну та технічну експертизи.
"Будемо проводити в Петербурзі в закладах, які спеціалізуються на протипожежній безпеці, і будемо відновлювати причину трагедії", - додав голова СК РФ.
Нагадаємо, в результаті пожежі в ТЦ "Зимова вишня", за останніми даними, загинули 64 людини. Ще 52 людини постраждали. У соцмережах поширюються повідомлення, що насправді жертвами пожежі стали кілька сотень людей, але влада спростовує ці дані.
Як повідомляв УНН, тисячі людей в Кемерово на мітингу зажадали відставки влади.