Пожар в Кемерово: следствие назвало основные версии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Замыкание электрики и “применение открытого огня” — основные версии причин пожара в кемеровском ТЦ “Зимняя вишня”. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на совещании у Владимира Путина, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Мы сейчас назначили экспертизу. Вместе советуемся. Там есть две версии: либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим, — применение открытого огня", — отметил он.
Следствие назначило электротехническую, строительную и техническую экспертизы.
"Будем проводить в Петербурге в заведениях, которые специализируются на противопожарной безопасности, и будем восстанавливать причину трагедии", — добавил глава СК РФ.
Напомним, в результате пожара в ТЦ “Зимняя вишня”, по последним данным, погибли 64 человека. Еще 52 человека пострадали. В соцсетях распространяются сообщения, что на самом деле жертвами пожара стали несколько сотен человек, но власти опровергают эти данные.
Как сообщал УНН, тысячи людей в Кемерово на митинге потребовали отставки властей.