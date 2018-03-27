Пожар в Кемерово: следствие назвало основные версии

"Мы сейчас назначили экспертизу. Вместе советуемся. Там есть две версии: либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим, — применение открытого огня", — отметил он.

Следствие назначило электротехническую, строительную и техническую экспертизы.

"Будем проводить в Петербурге в заведениях, которые специализируются на противопожарной безопасности, и будем восстанавливать причину трагедии", — добавил глава СК РФ.

Напомним, в результате пожара в ТЦ “Зимняя вишня”, по последним данным, погибли 64 человека. Еще 52 человека пострадали. В соцсетях распространяются сообщения, что на самом деле жертвами пожара стали несколько сотен человек, но власти опровергают эти данные.

Как сообщал УНН, тысячи людей в Кемерово на митинге потребовали отставки властей.