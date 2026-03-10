Пожежа в екосистемі на Буковині знищила будинок, серед поранених - дитина
Київ • УНН
Через займання сухої трави у Чернівецькій області постраждали троє людей. Вогонь знищив понад 11 га рослинності та житлову будівлю.
У Чернівецькій області через пожежу в екосистемі згорів будинок, серед травмованих - дитина, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Через пожежу в екосистемі на Буковині згорів будинок! Троє людей травмувалися, серед них — один неповнолітній. Загалом минулої доби вогонь знищив понад 11 га сухої рослинності в регіоні
У ДСНС додали, що упродовж минулої доби на території України виникло 117 пожеж в екосистемах загальною площею 46,7 га.