Пожежа в екосистемі на Буковині знищила будинок, серед поранених - дитина

У Чернівецькій області через пожежу в екосистемі згорів будинок, серед травмованих - дитина, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Через пожежу в екосистемі на Буковині згорів будинок! Троє людей травмувалися, серед них — один неповнолітній. Загалом минулої доби вогонь знищив понад 11 га сухої рослинності в регіоні - йдеться у повідомленні.

На Київщині дві людини загинули через спалювання сухої трави

У ДСНС додали, що упродовж минулої доби на території України виникло 117 пожеж в екосистемах загальною площею 46,7 га.