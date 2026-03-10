Пожар в экосистеме на Буковине уничтожил дом, среди раненых — ребенок

$43.900.1750.710.17
Эксклюзив
17:36 • 7644 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
15:44 • 23034 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимое
Эксклюзив
15:25 • 24993 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
14:11 • 18717 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 25834 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 27696 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 41711 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 51611 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 52757 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 84819 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
публикации
Эксклюзивы
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры
10 марта, 11:32 • 25848 просмотра
Магамедрасулов из НАБУ "участвовал" в операции "Мидас", находясь на отдыхе на Тенерифе со своей девушкой - СМИ
10 марта, 12:51 • 17825 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах
10 марта, 13:12 • 18595 просмотра
Нардеп Порошенко присваивала пожертвования на ВСУ? В сети разворачивается скандал
10 марта, 13:24 • 9024 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит
15:46 • 12583 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит15:46 • 12641 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
15:44 • 23034 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
15:25 • 24993 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 41711 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 51611 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину17:17 • 3836 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo16:04 • 6464 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 18645 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 25908 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 29616 просмотра
Пожар в экосистеме на Буковине уничтожил дом, среди раненых — ребенок

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

Из-за возгорания сухой травы в Черновицкой области пострадали три человека. Огонь уничтожил более 11 га растительности и жилое здание.

Пожар в экосистеме на Буковине уничтожил дом, среди раненых — ребенок

В Черновицкой области из-за пожара в экосистеме сгорел дом, среди травмированных - ребенок, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Из-за пожара в экосистеме на Буковине сгорел дом! Три человека травмированы, среди них — один несовершеннолетний. Всего за прошедшие сутки огонь уничтожил более 11 га сухой растительности в регионе 

- говорится в сообщении.

В Киевской области два человека погибли из-за сжигания сухой травы19.04.25, 12:24 • 6598 просмотров

В ГСЧС добавили, что за прошедшие сутки на территории Украины возникло 117 пожаров в экосистемах общей площадью  46,7 га. 

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Недвижимость
Черновицкая область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина