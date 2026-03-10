Пожар в экосистеме на Буковине уничтожил дом, среди раненых — ребенок
Киев • УНН
Из-за возгорания сухой травы в Черновицкой области пострадали три человека. Огонь уничтожил более 11 га растительности и жилое здание.
В Черновицкой области из-за пожара в экосистеме сгорел дом, среди травмированных - ребенок, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Из-за пожара в экосистеме на Буковине сгорел дом! Три человека травмированы, среди них — один несовершеннолетний. Всего за прошедшие сутки огонь уничтожил более 11 га сухой растительности в регионе
В ГСЧС добавили, что за прошедшие сутки на территории Украины возникло 117 пожаров в экосистемах общей площадью 46,7 га.