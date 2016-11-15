Пожежа сталась у поліклініці Харкова
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сьогодні у Харкові гасили пожежу у підвалі поліклініки. У підсобці прибиральника загорівся інвентар. Про це кореспонденту УНН розповіли в прес-службі ДСНС у Харківській області.
О 10-й ранку рятувальникам повідомили, що в 9-й поліклініці на вулиці Роганській 130в у Харкові почалася пожежа в підвалі.
"Ми направили туди 2 автоцистерни та відділення на автодрабині. О 10.20 пожежу ліквідували", - розповів помічник начальника ГУ ДСНС в Харківській області Ігор Лупандін.
З'ясувалося, що горіло підсобне приміщення прибиральника поліклініки. Площа пожежі склала 10 кв.м. Горів збиральний інвентар та інші матеріали.
Евакуація не проводилася, постраждалих немає.