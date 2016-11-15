Пожар произошел в поликлинике Харькова
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня в Харькове тушили пожар в подвале поликлиники. В подсобке уборщика загорелся инвентарь. Об этом корреспонденту УНН рассказали в пресс-службе ГосЧС в Харьковской области.
В 10 утра спасателям сообщили, что в 9-й поликлинике на улице Роганской 130в в Харькове начался пожар в подвале.
"Мы направили туда 2 автоцистерны и отделение на автолестнице. В 10.20 пожар был ликвидирован", - рассказал помощник начальника ГУ ГосЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.
Выяснилось, что горело подсобное помещение уборщика поликлиники. Площадь пожара составила 10 кв.м. Горел уборочный инвентарь и другие материалы.
Эвакуация не проводилась, пострадавших нет.