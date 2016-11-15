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15 марта, 19:03 • 110391 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152996 просмотра

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15 марта, 13:22 • 129220 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122358 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108065 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103137 просмотра

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Пожар произошел в поликлинике Харькова

Пожар произошел в поликлинике Харькова

Киев • УНН

 • 7938 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня в Харькове тушили пожар в подвале поликлиники. В подсобке уборщика загорелся инвентарь. Об этом корреспонденту УНН рассказали в пресс-службе ГосЧС в Харьковской области.

В 10 утра спасателям сообщили, что в 9-й поликлинике на улице Роганской 130в в Харькове начался пожар в подвале.

"Мы направили туда 2 автоцистерны и отделение на автолестнице. В 10.20 пожар был ликвидирован", - рассказал помощник начальника ГУ ГосЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Выяснилось, что горело подсобное помещение уборщика поликлиники. Площадь пожара составила 10 кв.м. Горел уборочный инвентарь и другие материалы.

Эвакуация не проводилась, пострадавших нет.

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