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Пожежа спалахнула на південному заході Туреччини. В країні побоюються повтору минулорічних пожеж

Пожежа спалахнула на південному заході Туреччини. В країні побоюються повтору минулорічних пожеж

Київ • УНН

 • 155647 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. У вівторок на південному заході Туреччини спалахнула лісова пожежа. В країні побоюються щодо повторення минулорічних пожеж, які спустошили десятки тисяч гектарів у провінціях Середземномор'я та Еган. Про це інформує УНН.

Деталі

Пожежа спалахнула поблизу прибережного курорту Егейського моря Мармарис, у провінції Мугла, в районі, відомому як Бордубет.

Державне інформаційне агентство Anadolu повідомило, що пожежі швидко поширилися через вітер і продовжують розширюватися швидкими темпами. Причина пожежі невідома.

Аерофотознімки, зроблені Управлінням обласного лісового господарства Мугла, показують як вогонь поширюється лісовими масивами в малонаселеній місцевості.

У муніципалітеті Мугла повідомили, що пожежники та лісгоспи працюють над локалізацією вогню.

Пожежі минулого літа були найсильнішими в Туреччині за всю історію спостережень, заявив минулого року моніторинг атмосфери Європейського Союзу, додавши, що Середземне море стало гарячою точкою лісових пожеж.

Минулого року уряд президента Тайіпа Ердогана критикували за неготовність до боротьби з пожежами. Вони відповіли, що пожежі були найгіршими в історії Туреччини.

За словами вчених, зміна клімату, спричинена людиною, робить хвилі спеки більш вірогідними та більш серйозними.

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