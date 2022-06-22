Пожар вспыхнул на юго-западе Турции. В стране опасаются повтора прошлогодних пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Во вторник на юго-западе Турции вспыхнул лесной пожар. В стране опасаются повторения прошлогодних пожаров, которые опустошили десятки тысяч гектаров в провинциях Средиземноморья и Эган. Об этом информирует УНН.
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Пожар вспыхнул близ прибрежного курорта Эгейского моря Мармарис, в провинции Мугла, в районе, известном как Бордубет.
Государственное информационное агентство Anadolu сообщило, что пожары быстро распространились из-за ветра и продолжают расширяться быстрыми темпами. Причина пожара неизвестна.
Аэрофотоснимки, сделанные Управлением областного лесного хозяйства Мугла, показывают, как огонь распространяется лесными массивами в малонаселенной местности.
В муниципалитете Мугла сообщили, что пожарные и лесхозы работают над локализацией огня.
Пожары прошлым летом были сильнейшими в Турции за всю историю наблюдений, заявил в прошлом году мониторинг атмосферы Европейского Союза, добавив, что Средиземное море стало горячей точкой лесных пожаров.
В прошлом году правительство президента Тайипа Эрдогана критиковало за неготовность к борьбе с пожарами. Они ответили, что пожары были худшими в истории Турции.
По словам ученых, изменение климата, вызванное человеком, делает волны жары более вероятными и серьезными.
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