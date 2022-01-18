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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Пожежа під Черніговом, в якій загинуло троє дітей: поліція розпочала перевірку

Пожежа під Черніговом, в якій загинуло троє дітей: поліція розпочала перевірку

Київ • УНН

 • 23461 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Поліція Чернігівщини з’ясовує обставини пожежі у житловому будинку в селі Браниця, внаслідок якої загинули жінка та троє дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані поліції області. 

Деталі

"Поліцейські розслідують обставини та причини пожежі в Бобровицькій громаді", — ідеться у повідомленні.

Повідомлення про пожежу надійшло до поліції приблизно о 18:00. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та експерт-криміналіст.

Нагадаємо

Сьогодні, 18 січня, о 16:44 у селі Браниця Ніжинського району у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло четверо людей.

Серед загиблих: троє дітей 2017-2018 року народження та жінка 1973 року народження.

Вогонь повністю знищив будинок.

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