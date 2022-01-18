Троє маленьких дітей загинули у пожежі на Чернігівщині: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Чернігівській області внаслідок пожежі у житловому будинку загинули четверо людей, троє з яких - діти, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Сьогодні о 16:44 у селі Браниця Ніжинського району в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло чотири людини.
Серед загиблих - троє дітей 2017-2018 року народження.
О 17:25 пожежу локалізовано на площі 56 м кв.
Додамо
До гасіння залучено 16 осіб та 4 одиниці техніки.
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