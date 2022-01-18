Троє маленьких дітей загинули у пожежі на Чернігівщині: що відомо

Деталі



Сьогодні о 16:44 у селі Браниця Ніжинського району в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло чотири людини.

Серед загиблих - троє дітей 2017-2018 року народження.

О 17:25 пожежу локалізовано на площі 56 м кв.

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До гасіння залучено 16 осіб та 4 одиниці техніки.

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