Трое маленьких детей погибли в пожаре в Черниговской области: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Черниговской области в результате пожара в жилом доме погибли четверо людей, трое из которых - дети, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Сегодня в 16:44 в селе Браница Нежинского района в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибло четыре человека.
Среди погибших - трое детей 2017-2018 года рождения.
В 17:25 пожар локализован на площади 56 м кв.
Добавим
К тушению привлечены 16 человек и 4 единицы техники.
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