Пожар под Черниговом, в котором погибли трое детей: полиция начала проверку
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Полиция Черниговской области выясняет обстоятельства пожара в жилом доме в селе Браница, в результате которого погибли женщина и трое детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции области.
Детали
"Полицейские расследуют обстоятельства и причины пожара в Бобровицкий общине", — говорится в сообщении.
Сообщение о пожаре поступило в полицию примерно в 18:00. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперт-криминалист.
Напомним
Сегодня, 18 января, в 16:44 в селе Браница Нежинского района в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибло четыре человека.
Среди погибших: трое детей 2017-2018 года рождения и женщина 1973 года рождения.
Огонь полностью уничтожил дом.