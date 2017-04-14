Пожеж в Балаклії внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Піротехнічі підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій продовжують очищувати від вибухонебезпечних предметів прилеглу до арсеналу 100-метрову зону. Пожеж на території м. Балаклія та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"Станом на 08:00 14 квітня пожеж на території м. Балаклії та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
Піротехнічними розрахунками ДСНС очищено від вибухонебезпечних предметів територію м. Балаклії та дев’яти населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації.
До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 580 чоловік та 128 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС - 159 співробітників та 53 одиниць техніки, 20 піротехнічних розрахунків (135 чоловік та 50 одиниць техніки).
Як повідомляв УНН 13 квітня, піротехніки вилучили понад 26 тис. боєприпасів у районі Балаклії.