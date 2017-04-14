Пожаров в Балаклее в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают очищать от взрывоопасных предметов прилегающую к арсеналу 100-метровую зону. Пожаров на территории г. Балаклея и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По состоянию на 8:00 14 апреля пожары на территории г.Балаклея и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксированы", - говорится в сообщении.
Пиротехническими расчетами ГСЧС очищено от взрывоопасных предметов территорию г.Балаклея и девяти населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 580 человек и 128 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 159 сотрудников и 53 единиц техники, 20 пиротехнических расчетов (135 человек и 50 единиц техники).
Как сообщал УНН 13 апреля, пиротехники изъяли более 26 тыс. боеприпасов в районе Балаклеи.