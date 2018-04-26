Поїзд в'їхав у шкільний автобус в Індії: 13 дітей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Щонайменше 13 дітей загинуло та ще п'ятеро зазнали тяжких травм після того, як поїзд в'їхав у шкільний автобус на півночі Індії, передає УНН з посиланням на AFP.
Школярі, усі віком до 10 років, їхали на заняття в штаті Уттар-Прадеш, коли пасажирський потяг зіткнувся з їхнім автобусом на нерегульованому залізничному переїзді.
Внаслідок зіткнення автобус злетів у повітря на кілька метрів. Десять дітей загинули відразу на місці події.
Троє школярів померли від травм у лікарні, ще п’ятеро перебувають у критичному стані.
Зазначається, що місцеве телебачення показало кадри, як десятки місцевих жителів намагаються врятувати дітей з-під уламків автобуса.
Як повідомляв УНН, внаслідок ДТП у КНДР загинули десятки туристів.