Поезд въехал в школьный автобус в Индии: 13 детей погибли

Школьники, все в возрасте до 10 лет, ехали на занятия в штате Уттар-Прадеш, когда пассажирский поезд столкнулся с их автобусом на нерегулируемом железнодорожном переезде.

В результате столкновения автобус взлетел в воздух на несколько метров. Десять детей погибли сразу на месте происшествия.

Трое школьников скончались от травм в больнице, еще пятеро находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что местное телевидение показало кадры, как десятки местных жителей пытаются спасти детей из-под обломков автобуса.

Как сообщал УНН, в результате ДТП в КНДР погибли десятки туристов.