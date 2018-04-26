Поезд въехал в школьный автобус в Индии: 13 детей погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. По меньшей мере 13 детей погибли и еще пятеро получили тяжелые травмы после того, как поезд въехал в школьный автобус на севере Индии, передает УНН со ссылкой на AFP.
Школьники, все в возрасте до 10 лет, ехали на занятия в штате Уттар-Прадеш, когда пассажирский поезд столкнулся с их автобусом на нерегулируемом железнодорожном переезде.
В результате столкновения автобус взлетел в воздух на несколько метров. Десять детей погибли сразу на месте происшествия.
Трое школьников скончались от травм в больнице, еще пятеро находятся в критическом состоянии.
Отмечается, что местное телевидение показало кадры, как десятки местных жителей пытаются спасти детей из-под обломков автобуса.
Как сообщал УНН, в результате ДТП в КНДР погибли десятки туристов.