Повстанці Тиграю звинуватили Ефіопію у нападах після мирної угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Влада Тиграю в п'ятницю звинуватила уряд Ефіопії в завданні безпілотником удару по цивільному населенню через 48 годин після того, як ворогуючі сторони підписали угоду про припинення кривавого конфлікту. Про це пише AFP, передає УНН.
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Угода, укладена в Південній Африці, була сприйнята міжнародною спільнотою як ключовий крок до припинення війни, яка почалася рівно два роки тому в п'ятницю.
Представник повстанського Народно-визвольного фронту Тиграю (НФОТ) заявив, що уряд прем'єр-міністра Абія Ахмеда в четвер напав на мирних жителів у тиграйському місті Мейчев.
«Згідно з джерелами в лікарні Лемлем-Карл, безпілотник Ефіопії атакував мирних жителів», - повідомив представник.
«У цьому ж місті також був артилерійський обстріл, внаслідок якого загинули та були поранені мирні жителі. Це відбувається після підписання мирної угоди в Преторії», - сказав він.
Агентство AFP не спромоглося провести незалежну перевірку заяв. Доступ до північної частини Ефіопії суворо обмежений, а в Тиграї зв'язок відключено вже понад рік.
В угоді, підписаній у середу, йдеться, що обидві сторони погодилися «назавжди змусити замовкнути зброю» та ухвалити «програму роззброєння, демобілізації та реінтеграції комбатантів НФОТ».
Доповнення
Навіть коли минулого тижня в Преторії почалися переговори під керівництвом Африканського союзу, у Тиграї точилися запеклі бої між бойовиками НФОТ та федеральними силами, які підтримували солдати з сусідньої Еритреї.
Тиграй переживає серйозну гуманітарну кризу через брак продовольства та ліків, а також обмежений доступ до основних послуг.
Прем'єр-міністра Ефіопії Абій Ахмед, лауреат Нобелівської премії миру, 4 листопада 2020 року направив війська до Тиграю, щоб повалити НФОТ, правлячу партію регіону.