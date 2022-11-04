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Повстанці Тиграю звинуватили Ефіопію у нападах після мирної угоди

Повстанці Тиграю звинуватили Ефіопію у нападах після мирної угоди

Київ • УНН

 • 244485 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Влада Тиграю в п'ятницю звинуватила уряд Ефіопії в завданні безпілотником удару по цивільному населенню через 48 годин після того, як ворогуючі сторони підписали угоду про припинення кривавого конфлікту. Про це пише AFP, передає УНН.

Деталі

Угода, укладена в Південній Африці, була сприйнята міжнародною спільнотою як ключовий крок до припинення війни, яка почалася рівно два роки тому в п'ятницю.

Представник повстанського Народно-визвольного фронту Тиграю (НФОТ) заявив, що уряд прем'єр-міністра Абія Ахмеда в четвер напав на мирних жителів у тиграйському місті Мейчев.

«Згідно з джерелами в лікарні Лемлем-Карл, безпілотник Ефіопії атакував мирних жителів», - повідомив представник.

«У цьому ж місті також був артилерійський обстріл, внаслідок якого загинули та були поранені мирні жителі. Це відбувається після підписання мирної угоди в Преторії», - сказав він.

Агентство AFP не спромоглося провести незалежну перевірку заяв. Доступ до північної частини Ефіопії суворо обмежений, а в Тиграї зв'язок відключено вже понад рік.

В угоді, підписаній у середу, йдеться, що обидві сторони погодилися «назавжди змусити замовкнути зброю» та ухвалити «програму роззброєння, демобілізації та реінтеграції комбатантів НФОТ».

Доповнення

Навіть коли минулого тижня в Преторії почалися переговори під керівництвом Африканського союзу, у Тиграї точилися запеклі бої між бойовиками НФОТ та федеральними силами, які підтримували солдати з сусідньої Еритреї.

Тиграй переживає серйозну гуманітарну кризу через брак продовольства та ліків, а також обмежений доступ до основних послуг.

Прем'єр-міністра Ефіопії Абій Ахмед, лауреат Нобелівської премії миру, 4 листопада 2020 року направив війська до Тиграю, щоб повалити НФОТ, правлячу партію регіону.

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