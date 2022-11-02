Конфлікт Ефіопії з Тиграєм: перемир'я досягнуто

Деталі

Угода між урядом Ефіопії та тиграйськими силами має дозволити відновити поставки гуманітарної допомоги. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже 90% людей у ​​північному регіоні Тиграй потребують продовольчої допомоги.

Близько третини дітей області страждають від недоїдання.

Під час підписання мирної угоди заявили, що це великий прорив, проте його сприймуть з деякою мірою обережності.

Це не перше перемир'я в конфлікті - попереднє було порушено в серпні, лише через кілька місяців після того, як обидві сторони зобов'язалися його дотримуватися.

Однак цього разу домовленості пішли далі. Урядовці Ефіопії та представники Народного фронту визволення Тиграю підписали план роззброєння та відновлення найважливіших послуг, включаючи постачання допомоги.

Колишній президент Нігерії Олусегун Обасанджо, який виступив посередником в угоді, укладеній після тижня переговорів у Південній Африці, сказав, що це лише початок мирного процесу.

Контекст

Конфлікт між федеральним урядом Ефіопії та місцевою владою регіону Тиграй розпочався 4 листопада 2020 року, коли Абій звинуватив Тиграйський народно-визвольний фронт, правлячу партію регіону, яка чинила опір центральній владі, у нападах на армійські табори.

У результаті конфлікту загинули тисячі людей, мільйони вимушено стали переселенцями. Ще сотні тисяч осіб опинилися на межі голоду.