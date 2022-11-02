Конфликт Эфиопии с Тиграем: перемирие достигнуто

Детали

Соглашение между правительством Эфиопии и тиграйскими силами должно позволить возобновить поставки гуманитарной помощи. По данным Всемирной организации здравоохранения, почти 90% людей в северном регионе Тиграй нуждаются в продовольственной помощи.

Около трети детей области страдают от недоедания.

При подписании мирного соглашения заявили, что это большой прорыв, однако его воспримут с некоторой степенью осторожности.

Это не первое перемирие в конфликте – предыдущее было нарушено в августе, лишь спустя несколько месяцев после того, как обе стороны обязались его соблюдать.

Однако на этот раз договоренности пошли дальше. Чиновники Эфиопии и представители Народного фронта освобождения Тиграя подписали план разоружения и восстановления важнейших услуг, включая поставки помощи.

Бывший президент Нигерии Олусегун Обасанджо, выступивший посредником в соглашении, заключенном после недели переговоров в Южной Африке, сказал, что это лишь начало мирного процесса.

Контекст

Конфликт между федеральным правительством Эфиопии и местными властями региона Тиграй начался 4 ноября 2020 года, когда Абий обвинил Тиграйский народно-освободительный фронт, правящую сопротивляющуюся центральной власти партию региона в нападениях на армейские лагеря.

В результате конфликта погибли тысячи человек, миллионы вынужденно стали переселенцами. Еще сотни тысяч человек оказались на грани голода.