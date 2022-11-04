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Повстанцы Тиграя обвинили Эфиопию в нападениях после мирного соглашения

Повстанцы Тиграя обвинили Эфиопию в нападениях после мирного соглашения

Киев • УНН

 • 244482 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Власти Тиграя в пятницу обвинили правительство Эфиопии в нанесении беспилотником удара по гражданскому населению через 48 часов после того, как враждующие стороны подписали соглашение о прекращении кровавого конфликта. Об этом пишет AFP, передает УНН.

Детали

Соглашение, заключенное в Южной Африке, было воспринято международным сообществом как ключевой шаг к прекращению войны, которая началось ровно два года назад в пятницу.

Представитель повстанческого Народно-освободительного фронта Тиграя (НОФТ) заявил, что правительство премьер-министра Абия Ахмеда в четверг напало на мирных жителей в тиграйском городе Мейчев.

«Согласно источникам в больнице Лемлем-Карл, беспилотник Эфиопии атаковал мирных жителей», – сообщил представитель.

«В этом же городе также был артиллерийский обстрел, в результате которого погибли и были ранены мирные жители. Это происходит после подписания мирного соглашения в Претории», – сказал он.

Агентство AFP не смогло провести независимую проверку заявлений. Доступ к северной части Эфиопии строго ограничен, а в Тиграе связь отключена уже больше года.

В соглашении, подписанном в среду, говорится, что обе стороны согласились «навсегда заставить замолчать оружие» и принять «программу разоружения, демобилизации и реинтеграции комбатантов НОФТ».

Дополнение

Даже когда на прошлой неделе в Претории начались переговоры под руководством Африканского союза, в Тиграе шли ожесточенные бои между боевиками НОФТ и федеральными силами, которые поддерживали солдаты из соседней Эритреи.

Тиграй переживает серьезный гуманитарный кризис из-за нехватки продовольствия и лекарств, а также ограниченный доступ к основным услугам.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, лауреат Нобелевской премии мира, 4 ноября 2020 года направил войска в Тиграй, чтобы свергнуть НОФТ, правящую партию региона.

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