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Повний місяць цього тижня зустрінеться з небесними близнюками Кастором і Поллуксом

Київ • УНН

 • 24516 перегляди

Повний місяць зустрічається з небесними близнюками Кастором і Поллуксом

Цього тижня повний місяць зустрінеться з небесними близнюками Кастором і Поллуксом, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Як пише видання, це можна буде спостерігати 24 січня, коли повний місяць перебуватиме прямо під зірками Кастор і Поллукс у сузір'ї Близнюків.

Історія зведених братів-близнюків грецької та римської міфології полягає в тому, що Кастор був смертним сином Тиндарея, а Поллукс був божественним сином Зевса. Поллукс попросив, щоб він міг розділити своє безсмертя зі своїм братом, і Зевс перетворив їх на зірки.

Місяць світитиме яскраво: буде освітлено 99,1% його видимої поверхні. Згідно з альманахом Old Farmer's Almanac, це буде "вовчий місяць", що сягне піку освітленості в четвер, 25 січня 2024 року.

Хоча зазвичай цю назву використовують тільки для повного місяця, вона стосується всього місячного місяця, періоду, також відомого як лунація, зазначає видання.

Кажуть, що "вовчий місяць" отримав свою назву через підвищену ймовірність почути вовче виття глибокої зими.

Ця конкретна повня - перша з 12, які відбудуться у 2024 році. Місяць також добре видно з південної півкулі, пише The Guardian.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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