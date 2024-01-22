Полная луна на этой неделе встретится с небесными близнецами Кастором и Поллуксом
Киев • УНН
Полная луна встречается с небесными близнецами Кастором и Поллуксом
На этой неделе полная луна встретится с небесными близнецами Кастором и Поллуксом, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Как пишет издание, это можно будет наблюдать 24 января, когда полная луна будет находиться прямо под звездами Кастор и Поллукс в созвездии Близнецов.
История сводных братьев-близнецов греческой и римской мифологии состоит в том, что Кастор был смертным сыном Тиндарея, а Поллукс был божественным сыном Зевса. Поллукс попросил, чтобы он мог разделить свое бессмертие со своим братом, и Зевс превратил их в звезды.
Луна будет светить ярко: будет освещено 99,1% ее видимой поверхности. Согласно альманаху Old Farmer’s Almanac, это будет "волчья луна", что достигнет пика освещенности в четверг, 25 января 2024 года.
Хотя обычно это название используется только для полнолуния, оно относится ко всему лунному месяцу, периоду, также известному как лунация, отмечает издание.
Говорят, что "волчья луна" получила свое название из-за повышенной вероятности услышать волчий вой глубокой зимой.
Это конкретное полнолуние - первое из 12, которые произойдут в 2024 году. Луну также хорошо видно из южного полушария, пишет The Guardian.
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Полная луна на этой неделе встретится с небесными близнецами Кастором и Поллуксом
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