Полная луна на этой неделе встретится с небесными близнецами Кастором и Поллуксом

Эксклюзив
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
  •  22873 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Эксклюзив
"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
  •  47386 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

Эксклюзив
Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
  •  96487 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

Эксклюзив
Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
  •  106222 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

Эксклюзив
Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
  •  108466 просмотра

Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

Эксклюзив
Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
  •  118386 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  222012 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  273567 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  232166 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  221511 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Полная луна на этой неделе встретится с небесными близнецами Кастором и Поллуксом

Полная луна на этой неделе встретится с небесными близнецами Кастором и Поллуксом

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 16:00  •  9773 просмотра

Read in English

Полная луна встречается с небесными близнецами Кастором и Поллуксом

На этой неделе полная луна встретится с небесными близнецами Кастором и Поллуксом, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Как пишет издание, это можно будет наблюдать 24 января, когда полная луна будет находиться прямо под звездами Кастор и Поллукс в созвездии Близнецов.

История сводных братьев-близнецов греческой и римской мифологии состоит в том, что Кастор был смертным сыном Тиндарея, а Поллукс был божественным сыном Зевса. Поллукс попросил, чтобы он мог разделить свое бессмертие со своим братом, и Зевс превратил их в звезды.

Луна будет светить ярко: будет освещено 99,1% ее видимой поверхности. Согласно альманаху Old Farmer’s Almanac, это будет "волчья луна", что достигнет пика освещенности в четверг, 25 января 2024 года.

Хотя обычно это название используется только для полнолуния, оно относится ко всему лунному месяцу, периоду, также известному как лунация, отмечает издание.

Говорят, что "волчья луна" получила свое название из-за повышенной вероятности услышать волчий вой глубокой зимой.

Это конкретное полнолуние - первое из 12, которые произойдут в 2024 году. Луну также хорошо видно из южного полушария, пишет The Guardian.

Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ 30 декабрь 2023, 13:07 • 219637 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
Повний місяць цього тижня зустрінеться з небесними близнюками Кастором і Поллуксом
The full moon will meet the celestial twins Castor and Pollux this week
Новости по теме

Полная луна на этой неделе встретится с небесными близнецами Кастором и Поллуксом

Полная луна встречается с небесными близнецами Кастором и Поллуксом.

Общество •   •  9773 просмотра
Полная луна на этой неделе встретится с небесными близнецами Кастором и Поллуксом

"Мадьяр" объявил 50-миллионный сбор на комплексы РЭР и ударные беспилотники

Командующий аэроразведки Вооруженных Сил Украины объявил сбор средств в размере 50 миллионов гривен для закупки 50 систем радиоэлектронной разведки, эвакуационного оборудования и ударных беспилотников для различных подразделений ВСУ.

Общество •   •  13216 просмотра
"Мадьяр" объявил 50-миллионный сбор на комплексы РЭР и ударные беспилотники

Саперы ГСЧС Днепропетровщины показали, как утилизируют боевую часть авиационной ракеты

Саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям безопасно обезвредили и уничтожили боеголовку от управляемой ракеты Х-59, найденную на кладбище в Днепровском районе.

Технологии •   •  10240 просмотра
Саперы ГСЧС Днепропетровщины показали, как утилизируют боевую часть авиационной ракеты

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

По компетентной мобилизации отбор будет проводиться исключительно по специальностям и в дальнейшем мобилизованным не будут менять род деятельности, отметил "Мадьяр".

Война •   •  47386 просмотра
Эксклюзив
"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

Противоминная группировка Турции Болгарии и Румынии может заработать уже весной

Совместная группа по разминированию между Болгарией, Румынией и Турцией может начать работу весной. Оперативная готовность зависит от ратификации соглашения Турцией.

Новости Мира •   •  11249 просмотра
Противоминная группировка Турции Болгарии и Румынии может заработать уже весной

россияне ударили по Херсону: есть пострадавший

Российские войска атаковали Херсон, в результате чего один человек получил взрывную травму и легкие ранения головы.

Война •   •  14009 просмотра
россияне ударили по Херсону: есть пострадавший

53 года в профессии: Президент наградил швею из Одесской области орденом княгини Ольги

Президент наградил швею из Одесской области орденом княгини Ольги. Почетную награду вручил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Общество •   •  12940 просмотра
53 года в профессии: Президент наградил швею из Одесской области орденом княгини Ольги

В Киеве чиновника будут судить за растрату бюджета на ремонте укрытий

Правоохранители с привлечением эксперта-строителя и экономиста зафиксировали факты невыполнения работ в полном объеме, некачественное выполнение работ, использование некачественных легковоспламеняющихся материалов.

Криминал и ЧП •   •  11958 просмотра
В Киеве чиновника будут судить за растрату бюджета на ремонте укрытий

Из-за вражеского обстрела были обесточены два угольных предприятия Донетчины

Вражеские обстрелы российских войск обесточили две угольные шахты в Донецке, в результате чего 94 шахтера оказались в ловушке под землей. Впоследствии электроснабжение было восстановлено.

Война •   •  13762 просмотра
Из-за вражеского обстрела были обесточены два угольных предприятия Донетчины

На Днепропетровщине российский агент осужден за государственную измену на 15 лет заключения

44-летний российский агент из Синельниковского района, которого дистанционно завербовал российский офицер, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Агент фиксировал для России маршруты полетов украинских военных самолетов и отслеживал передвижение военной техники.

Криминал и ЧП •   •  10544 просмотра
На Днепропетровщине российский агент осужден за государственную измену на 15 лет заключения