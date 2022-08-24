Повномасштабне вторгнення росії: ЄС прийняв 7,5 мільйона українських біженців

Деталі

Вона зазначила, що росія у 2014 році анексувала Крим, що є грубим порушенням територіальної цілісності України та міжнародного права.

«Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму та міста Севастополь з боку російської федерації. Ми надзвичайно занепокоєні порушенням прав людини в Криму, тортурами, а також переслідуваннями кримських татар та ув’язненнями журналістів. Будемо працювати з партнерами для того, щоб викрити ці порушення», - заявила вона.

За її словами, європейські санкції, введені щодо росії у відповідь на її військову агресію щодо України, «підривають російську військову машину та економіку рф».

«Наша солідарність дозволила експортувати понад 10 млн зерна з України. Європейський союз буде допомагати Україні стільки, скільки це буде необхідно. путін хотів позбавити Україну незалежності, але трапилося по-іншому. Наші зобов'язання перед вільною та демократичною Україною не були ще ніколи такими міцними», - підсумувала фон дер Ляєн.

Доповнення

Біженці з України, які перемістилися до Євросоюзу, а потім вирішили знову потрапити на Батьківщину, зможуть в умовах війни повернутися до ЄС у будь-який час.