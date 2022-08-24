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Полномасштабное вторжение рф: ЕС принял 7,5 миллиона украинских беженцев

Киев • УНН

 • 165385 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Европейский Союз принял 7,5 миллиона украинских беженцев с начала полномасштабного вторжения россии против Украины. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время своего выступления на саммите «Крымская платформа», передает УНН.

Полномасштабное вторжение рф: ЕС принял 7,5 миллиона украинских беженцев

Детали 

Она отметила, что россия в 2014 году аннексировала Крым, что является грубым нарушением территориальной целостности Украины и международного права.

Цитата

«Мы никогда не признаем незаконную аннексию Крыма и города Севастополь со стороны российской федерации. Мы чрезвычайно обеспокоены нарушением прав человека в Крыму, пытками, а также преследованиями крымских татар и заключением журналистов. Будем работать с партнерами для того, чтобы разоблачить эти нарушения», – заявила она.

По ее словам, европейские санкции, введенные в отношении россии в ответ на ее военную агрессию в отношении Украины, «подрывают российскую военную машину и экономику рф».

«Наша солидарность позволила экспортировать более 10 млн зерна из Украины. Европейский союз будет помогать Украине столько, сколько необходимо. путин хотел лишить Украину независимости, но случилось по-другому. Наши обязательства перед свободной и демократической Украиной не были еще никогда такими крепкими», - подытожила фон дер Ляен.

Дополнение 

Беженцы из Украины, которые переместились в Евросоюз, а затем решили снова попасть на Родину, смогут в условиях войны вернуться в ЕС в любое время.

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