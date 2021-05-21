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The Guardian

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Повністю вакцинованих від COVID-19 українців уже 60 тисяч

Київ • УНН

 • 17380 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 60 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже 1,03 мільйона щеплень, за останню добу з яких - близько 19 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Повністю вакцинованих від COVID-19 українців уже 60 тисяч

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 971 034 осіб, з них отримали 1 дозу – 971 032 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 60 696 осіб. Загалом проведено 1 031 728 щеплень", - повідомили у МОЗ.

Деталі

Було щеплено загалом з початку кампанії з вакцинації:

  • вакциною AstraZeneca/Covishield – 485 071 особа,
  • вакциною CoronaVac – 85 873 особи,
  • вакциною Pfizer/Comirnaty – 57 603 особи,
  • вакциною AstraZeneca – 342 487 осіб.

18 913 людей щеплено проти COVID-19 за добу 20 травня 2021 року. Одну дозу отримали 6 287 людей, повністю імунізовані - 12 626 людей. Протягом доби працювали 289 мобільних бригад, 382 пункти щеплення.

"Станом на 20 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 577 799 людей", - додали у МОЗ.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. доз AstraZeneca-SKBio і майже 240 тис. доз Pfizer (з урахуванням останніх поставок 18 травня).

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