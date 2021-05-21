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Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже 60 тысяч

Киев • УНН

 • 17380 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 60 тысяч человек. При этом в целом сделали уже 1,03 миллиона прививок, за последние сутки из которых - около 19 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже 60 тысяч

"С начала прививочной кампании привито 971 034 человек, из них получили 1 дозу - 971 032 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 60 696 человек. Всего проведено 1 031 728 прививок", - сообщили в Минздраве.

Детали

Было привито всего с начала кампании по вакцинации:

  • вакциной AstraZeneca/Covishield - 485 071 человек,
  • вакциной CoronaVac - 85 873 лица,
  • вакциной Pfizer/Comirnaty - 57 603 лица,
  • вакциной AstraZeneca - 342 487 человек.

18 913 человек привито против COVID-19 за сутки 20 мая 2021 года. Одну дозу получили 6287 человек, полностью иммунизированы - 12626 человек. В течение суток работали 289 мобильных бригад, 382 пункты прививки.

"По состоянию на 20 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 577 799 человек", - добавили в Минздраве.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

До конца года Украина уже гарантированно должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз - AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.

В Украину уже доставили 1 млн 215 тыс. доз вакцин компании Sinovac, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. доз AstraZeneca-SKBio и почти 240 тыс. доз Pfizer (с учетом последних поставок 18 мая).

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