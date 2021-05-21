Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже 60 тысяч

КИЕВ. 21 мая. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 60 тысяч человек. При этом в целом сделали уже 1,03 миллиона прививок, за последние сутки из которых - около 19 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.