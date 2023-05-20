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Повітряні Сили США укладуть контракт на винищувач шостого покоління в 2024 році

Повітряні Сили США укладуть контракт на винищувач шостого покоління в 2024 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Військово-повітряні сили США мають намір у 2024 році укласти контракт на випуск свого винищувача шостого покоління. Про це пише УНН  посиланням на пресслужбу Повітряних Сил США.

Деталі

Як зазначається, мова йде про програму Next Generation Air Dominance, в межах якої буде створено винищувач шостого покоління. 

"Платформа NGAD є життєво важливим елементом сімейства систем Air Dominance, яка являє собою стрибок у технологіях покоління в порівнянні з F-22, який вона замінить.

NGAD включатиме такі переваги, як підвищена витривалість, взаємодію та адаптацію в повітрі, і все це в умовах надзвичайної конкуренції. Ніхто не робить це краще, ніж ВПС США, але ми втратимо цю перевагу, якщо не рухатимемося вперед зараз", - йдеться в повідомленні.

Стратегія придбання NGAD активізує та розширить промислову базу для забезпечення швидких та інноваційних засобів ведення війни.

До того ж, вона забезпечить більшу галузеву базу з більшою швидкістю реагування та різко скоротить витрати на технічне обслуговування та підтримку.

Платформа NGAD є однією з багатьох критично важливих бойових можливостей, які дозволять виконувати протиповітряні місії зі здатністю вражати як повітряні, так і наземні загрози для досягнення переваги в повітрі та підтримки Об’єднаних сил.

Військово-повітряні сили планують витратити на програму 2,3 мільярда доларів у 2024 фінансовому році та ще 595 мільйонів доларів на продовження розробки двигуна для нового винищувача.

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