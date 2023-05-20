Повітряні Сили США укладуть контракт на винищувач шостого покоління в 2024 році
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Військово-повітряні сили США мають намір у 2024 році укласти контракт на випуск свого винищувача шостого покоління. Про це пише УНН посиланням на пресслужбу Повітряних Сил США.
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Як зазначається, мова йде про програму Next Generation Air Dominance, в межах якої буде створено винищувач шостого покоління.
"Платформа NGAD є життєво важливим елементом сімейства систем Air Dominance, яка являє собою стрибок у технологіях покоління в порівнянні з F-22, який вона замінить.
NGAD включатиме такі переваги, як підвищена витривалість, взаємодію та адаптацію в повітрі, і все це в умовах надзвичайної конкуренції. Ніхто не робить це краще, ніж ВПС США, але ми втратимо цю перевагу, якщо не рухатимемося вперед зараз", - йдеться в повідомленні.
Стратегія придбання NGAD активізує та розширить промислову базу для забезпечення швидких та інноваційних засобів ведення війни.
До того ж, вона забезпечить більшу галузеву базу з більшою швидкістю реагування та різко скоротить витрати на технічне обслуговування та підтримку.
Платформа NGAD є однією з багатьох критично важливих бойових можливостей, які дозволять виконувати протиповітряні місії зі здатністю вражати як повітряні, так і наземні загрози для досягнення переваги в повітрі та підтримки Об’єднаних сил.
Військово-повітряні сили планують витратити на програму 2,3 мільярда доларів у 2024 фінансовому році та ще 595 мільйонів доларів на продовження розробки двигуна для нового винищувача.
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